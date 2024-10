Ilgiorno.it - Vittima sulla strada di casa. Perde la vita a diciotto anni in un frontale con l’auto

(Di lunedì 21 ottobre 2024) CASTELNUOVO (Como) Ha trovato la mortevia diDaniele Sartorato, morto in un incidentele alle 3 del mattino di sabato, in via Costa del Re a Tradate,che da Varese porta in provincia di Como. Una notizia che ha sconvolto la piccola comunità di Castelnuovo Bozzente al confine tra Italia e Svizzera, appena 900 abitanti, dove un po’ tutti si conoscono. Daniele aveva da poco terminato gli studi e da qualche mese lavorava in Svizzera, frontaliere come il padre, impiegato in un’azienda edile come escavatorista. Venerdì sera era uscito con gli amici e l’incidente è avvenutovia del ritorno. Per cause ancora da chiarire la sua auto, una Renault Clio, si è schiantata frontalmente con una Bmw.