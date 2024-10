Via libera al decreto che “blinda” i Paesi sicuri e gli hotspot in Albania (Di lunedì 21 ottobre 2024) Via libera del Consiglio dei ministri, appena conclusosi a Palazzo Chigi, al decreto sui Paesi sicuri che punta a “blindare” gli hotspot in Albania. La misura trasferisce l’elenco dei Paesi considerati sicuri dal decreto interministeriale di Farnesina, Interno e Giustizia, a un decreto ad hoc, con l’obiettivo di renderlo norma primaria. Un provvedimento illustrato da Via libera al decreto che “blinda” i Paesi sicuri e gli hotspot in Albania L'Identità. Lidentita.it - Via libera al decreto che “blinda” i Paesi sicuri e gli hotspot in Albania Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Viadel Consiglio dei ministri, appena conclusosi a Palazzo Chigi, alsuiche punta a “re” gliin. La misura trasferisce l’elenco deiconsideratidalinterministeriale di Farnesina, Interno e Giustizia, a unad hoc, con l’obiettivo di renderlo norma primaria. Un provvedimento illustrato da Viaalche “” ie gliinL'Identità.

