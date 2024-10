Vandali al cimitero di Battipaglia: danneggiata una statua sulla tomba di una bimba (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Ed ecco il regalo che ho trovato stamattina al cimitero. Qualche brava persona ha spezzato l'ala dell'angioletto riposto sulla lapide di Melissa". Questo l'amaro commento di S.C., mamma battipagliese che si è recata al cimitero per far visita alla sua bambina volata in Cielo troppo presto Salernotoday.it - Vandali al cimitero di Battipaglia: danneggiata una statua sulla tomba di una bimba Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Ed ecco il regalo che ho trovato stamattina al. Qualche brava persona ha spezzato l'ala dell'angioletto ripostolapide di Melissa". Questo l'amaro commento di S.C., mamma battipagliese che si è recata alper far visita alla sua bambina volata in Cielo troppo presto

