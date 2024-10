UFFICIALE – Serie A, 12ª giornata: nel turno di Inter-Napoli varia un anticipo! (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Lega Serie A ha appena annunciato la variazione di un anticipo della dodicesima giornata, ossia il turno che si chiuderà con Inter-Napoli. COMUNICATO – Di seguito la nota UFFICIALE della Lega Serie A sulla variazione di un anticipo: “Vista la richiesta pervenuta dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, si comunicano le seguenti variazioni al programma di anticipi e posticipi della 12ª giornata della Serie A Enilive: l’anticipo tra Venezia e Parma, inizialmente previsto per venerdì 8 novembre alle 18.30, due ore prima della partita serale tra Lecce ed Empoli, è stato spostato a sabato 9 novembre alle ore 15.00“. Si tratta del turno di Inter-Napoli, big match della dodicesima giornata. Si tratta dell’ultima giornata prima della terza e ultima sosta per le nazionali dell’anno solare 2024. Inter-news.it - UFFICIALE – Serie A, 12ª giornata: nel turno di Inter-Napoli varia un anticipo! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La LegaA ha appena annunciato lazione di undella dodicesima, ossia ilche si chiuderà con. COMUNICATO – Di seguito la notadella LegaA sullazione di un: “Vista la richiesta pervenuta dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, si comunicano le seguentizioni al programma di anticipi e posticipi della 12ªdellaA Enilive: l’tra Venezia e Parma, inizialmente previsto per venerdì 8 novembre alle 18.30, due ore prima della partita serale tra Lecce ed Empoli, è stato spostato a sabato 9 novembre alle ore 15.00“. Si tratta deldi, big match della dodicesima. Si tratta dell’ultimaprima della terza e ultima sosta per le nazionali dell’anno solare 2024.

