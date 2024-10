Ucraina: Usa annunciano nuovi aiuti per 400 mln (Di lunedì 21 ottobre 2024) Washington (Usa), 21 ott. (LaPresse) – Il Pentagono annuncia un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina da 400 milioni di dollari. Si tratta della 68esima tranche di aiuti provenienti dagli arsenali Usa, a partire dall’agosto 2021. Il pacchetto, riferisce il Pentagono, comprende munizioni per sistemi missilistici e artiglieria; sistemi e proiettili di mortaio; veicoli blindati; e armi anticarro. Lapresse.it - Ucraina: Usa annunciano nuovi aiuti per 400 mln Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Washington (Usa), 21 ott. (LaPresse) – Il Pentagono annuncia un nuovo pacchetto dimilitari all’da 400 milioni di dollari. Si tratta della 68esima tranche diprovenienti dagli arsenali Usa, a partire dall’agosto 2021. Il pacchetto, riferisce il Pentagono, comprende munizioni per sistemi missilistici e artiglieria; sistemi e proiettili di mortaio; veicoli blindati; e armi anticarro.

Ue - Pittella “Sbloccare aiuti in Ucraina” - Se si opera in maniera ombrosa i problemi prima o poi vengono al pettine”. Sulla maggioranza europea Pittella ha concluso: “Von der Leyen aveva fatto alcune promesse a socialisti e verdi che non ha ancora manutenuto, dal tema alloggi ai provvedimenti sul cambiamento climatico. fsc/gsl (Fonte video: Utopia Studios) Unlimited News - Notizie dal mondo . (Unlimitednews.it)

Gli Stati Uniti invieranno aiuti militari per quattrocento milioni di dollari all’Ucraina - Ma secondo alcune indiscrezioni, gli Stati Uniti sarebbero pronti ad aggiungere altri venti miliardi di dollari nell’ambito di un prestito del G7, che verrebbe rimborsato tramite i proventi dei beni russi congelati. «Continueremo a sostenere l’Ucraina e i suoi sforzi per difendere il suo territorio sovrano», ha detto Austin ai giornalisti che viaggiavano con lui a Kyjiv. (Linkiesta.it)

16 Ottobre 2024 – La Nato fornisce all’Ucraina 20 - 9 miliardi di dollari in aiuti militari nella prima metà del 2024 - È stata la branca afghana dello Stato islamico, Isis-K, a orchestrare il piano terroristico, poi sventato, che avrebbe dovuto essere messo in atto il giorno delle elezioni. Il governo rumeno ha approvato il finanziamento dell’addestramento del personale ucraino presso il centro di addestramento dei piloti di aerei F-16 nella base aerea della città di Fetesti, ha informato il portavoce del ... (Api.follow.it)