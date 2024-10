Ucraina, colpita la più grande fabbrica di bombe russe. Attacco a Kharkiv (Di lunedì 21 ottobre 2024) Altro scenario è quello ucraino dove non cessano i bombardamenti e gli scontri a fuoco. Mosca e Kiev si contendono ogni singolo centimetro del Donbass. Servizio di Caterina Dall’Olio. Ucraina, colpita la più grande fabbrica di bombe russe. Attacco a Kharkiv TG2000. Tv2000.it - Ucraina, colpita la più grande fabbrica di bombe russe. Attacco a Kharkiv Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Altro scenario è quello ucraino dove non cessano i bombardamenti e gli scontri a fuoco. Mosca e Kiev si contendono ogni singolo centimetro del Donbass. Servizio di Caterina Dall’Olio.la piùdiTG2000.

Ucraina - colpita nave civile a Odessa. I russi avanzano a Toretsk - La guerra in Ucraina. La Russia ha attaccato il porto di Odessa con missili balistici. È il secondo attacco contro una nave civile negli ultimi giorni. Servizio di Fabio Bolzetta The post Ucraina, colpita nave civile a Odessa. I russi avanzano a Toretsk first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

In mostra a Firenze ambulanza colpita dai russi in Ucraina - "Tutte le sere, tutte le notti l'Ucraina viene bombardata, vengono colpiti ogni giorno sia ambulanze che scuole, nidi e ospedali", accusa Yuliya Muts, presidente dell'Associazione Ucraina-Italia Lilea Aps, spiegando che "come associazione abbiamo spedito cinque ambulanze in Ucraina, di cui una è stata donata dalla Misericordia di Firenze, e una delle nostre ambulanze è stata già colpita. (Quotidiano.net)