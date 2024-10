Lapresse.it - Trump e il “Buon compleanno Kamala” tra i ‘buuu’ dei sostenitori

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Comizio di Donalda Lancaster, Pennsylvania, in vista delle elezioni alla presidenza Usa. Durante il suo discorso il tycoon ha fatto gli auguri alla candidata democratica,Harris, per i suoi 60 anni: mentre diceva “Le auguroe 100 di questi giorni”, diversie urla di disapprovazione si sono levate dal pubblico di suoiha poi aggiunto: “Renderemo l’America di nuovo grande, e per farlo non possiamo stare sdraiati in spiaggia, no?”.