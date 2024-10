Torna il rischio Covid con la nuova variante Xec (Di lunedì 21 ottobre 2024) In Italia Torna il rischio del Covid, una nuova variante è monitorata dai virologi che dicono: la mascherina è l’unica precauzione valida. Servizio di Alessandra Camarca Torna il rischio Covid con la nuova variante Xec TG2000. Tv2000.it - Torna il rischio Covid con la nuova variante Xec Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) In Italiaildel, unaè monitorata dai virologi che dicono: la mascherina è l’unica precauzione valida. Servizio di Alessandra Camarcailcon laXec TG2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Infortunio Nico Gonzalez - a rischio anche per la sfida con l’Inter? Ansia in casa Juve : ecco quando potrà tornare in campo - Infortunio Nico Gonzalez, l’argentino a rischio per la sfida con i nerazzurri? C’è ansia in casa bianconera: ecco quando tornerà in campo L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta alcune novità sugli infortunati di casa Juventus. Tra questi c’è sicuramente l’ex Fiorentina Nico Gonzalez, fermatosi nei primi minuti del match di Champions League giocato e vinto dai bianconeri a […]. (Calcionews24.com)

Allerta arancione in Toscana - il maltempo torna a far paura : le aree a rischio - I temporali più violenti dovrebbero colpire le zone occidentali e settentrionali. Articolo in aggiornamento . Le aree a rischio sono principalmente quelle della costa centro-settentrionale e tutta l’area centro-nord-ovest della regione. Interessate le province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Livorno, Pisa, Grosseto, ma anche Siena, Firenze, Prato. (Lanazione.it)

Protezione civile - torna la campagna “Io non rischio” : ecco gli appuntamenti nelle piazze riminesi - Tutto è pronto per l’edizione 2024 di “Io non rischio”, campagna nazionale di comunicazione sulle buone pratiche di protezione civile, per scoprire cosa ognuno può fare per ridurre i rischi sul proprio territorio, attraverso azioni concrete e quotidiane. La giornata clou è domenica 13 ottobre... (Riminitoday.it)