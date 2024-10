Spid, ora è necessario per entrare su molti siti: ecco quali (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’uso dello Spid diventa obbligatorio per accedere a molti siti web, con l’obiettivo di proteggere i minori. ecco le nuove regole che entreranno presto in vigore. Finora siamo abituati a utilizzare l’identità digitale (Spid, CIE e CNS) per accedere ai siti della Pubblica Amministrazione, come l’Agenzia delle Entrate, ma presto questo sistema sarà esteso a molti altri contenuti e piattaforme online. Spid obbligatorio per alcune categorie di siti: le linee guida Agcom Nuove linee guida per l’accesso ai siti per adulti e giochi d’azzardo: presto sarà necessario lo Spid. L’AGCOM, per attuare le misure del decreto Caivano, ha introdotto nuove regole per l’accesso ai siti potenzialmente rischiosi per i minori. Scopri cosa prevede il nuovo regolamento AGCOM, quando entrerà in vigore e come conformarsi alle nuove normative. Chiccheinformatiche.com - Spid, ora è necessario per entrare su molti siti: ecco quali Leggi tutta la notizia su Chiccheinformatiche.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’uso dellodiventa obbligatorio per accedere aweb, con l’obiettivo di proteggere i minori.le nuove regole che entreranno presto in vigore. Finora siamo abituati a utilizzare l’identità digitale (, CIE e CNS) per accedere aidella Pubblica Amministrazione, come l’Agenzia delle Entrate, ma presto questo sistema sarà esteso aaltri contenuti e piattaforme online.obbligatorio per alcune categorie di: le linee guida Agcom Nuove linee guida per l’accesso aiper adulti e giochi d’azzardo: presto saràlo. L’AGCOM, per attuare le misure del decreto Caivano, ha introdotto nuove regole per l’accesso aipotenzialmente rischiosi per i minori. Scopri cosa prevede il nuovo regolamento AGCOM, quando entrerà in vigore e come conformarsi alle nuove normative.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spid - ora è necessario per entrare su molti siti : ecco quali - Il regolamento è in attesa dell’approvazione finale dalla Commissione Europea, ma già include importanti novità in materia di sicurezza digitale. Con il decreto Caivano, capo IV, la normativa italiana per la protezione dei minori online si allinea alle misure europee già in vigore. Il decreto Caivano e il regolamento AGCOM per l’accesso ai siti internet: serve lo Spid Uno dei problemi che la società si trova ad affrontare è l’accesso dei minori a contenuti pericolosi, come siti per adulti e piattaforme di giochi online, legali ma riservati esclusivamente ai maggiorenni. (Chiccheinformatiche.com)

Certificato di stato civile libero: a cosa serve e come chiederlo - Il certificato di stato civile libero è un documento ufficiale che attesta l’assenza di vincoli matrimoniali di un individuo. (idealista.it)

Spid, ora è necessario per entrare su molti siti: ecco quali - L'uso dello SPID diventa obbligatorio per accedere a molti siti web, con l’obiettivo di proteggere i minori. Ecco le nuove regole che entreranno presto in vigore. Finora siamo abituati a utilizzare l' ... (chiccheinformatiche.com)

Frodi bancarie sempre più care: l’aiuto offerto dalla tecnologia - Diminuisce la percentuale di frodi del -5,4%, ma aumenta del +14,5% l’importo medio. Come proteggere l’identità digitale secondo Intesa ... (bitmat.it)