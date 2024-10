Spaccio a Porta al Prato: sorpreso a cedere 70 dosi di crack (Di lunedì 21 ottobre 2024) Era stato appena visto dalle telecamere mentre cedeva sostanze stupefacenti ad un’altra persona, fermato e perquisito dagli agenti della polizia municipale è stato trovato in possesso di settanta dosi di crack. È questo il motivo per cui, qualche giorno fa, un uomo è stato arrestato in zona Firenzetoday.it - Spaccio a Porta al Prato: sorpreso a cedere 70 dosi di crack Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Era stato appena visto dalle telecamere mentre cedeva sostanze stupefacenti ad un’altra persona, fermato e perquisito dagli agenti della polizia municipale è stato trovato in possesso di settantadi. È questo il motivo per cui, qualche giorno fa, un uomo è stato arrestato in zona

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Blitz nel Napoletano - sequestrate oltre 800 dosi di crack - I carabinieri della locale stazione, durante un controllo in strada, hanno trovato nelle loro tasche 42 grammi di hashish, 6 dosi di cocaina e 180 euro in contante ritenuto provento illecito. Sequestrate oltre 800 dosi di crack. it. Denunciati per lo stesso reato due 18enni di Pomigliano. . Tempo di lettura: < 1 minutoTraffico di armi e stupefacenti nel mirino dei controlli dei carabinieri ... (Anteprima24.it)

Blitz antidroga nel Napoletano - sequestrate oltre 800 dosi di crack - Sequestrate oltre 800 […]. Traffico di armi e stupefacenti nel mirino dei controlli dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna nelle cittadine di Pomigliano D’Arco, Castello di Cisterna e Acerra. Il maxi sequestro di crack da parte dei carabinieri è avvenuto nelle cittadine di Pomigliano D’Arco, Castello di Cisterna e Acerra, in provincia di Napoli. (2anews.it)

Sequestro record di droga : 800 dosi di crack nascosti nelle case popolari - Nelle ultime ore i loro controlli hanno interessato le cittadine di Pomigliano d’Arco, Castello di Cisterna e Acerra. . Traffico di armi e stupefacenti nel mirino dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. . Importanti i risultati ottenuti. . Ad Acerra i militari della locale stazione. (Napolitoday.it)