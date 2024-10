Sindaco firma rimpasto di giunta dopo la bufera giudiziaria (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Sindaco di Teverola, Gennaro Caserta, ha firmato il decreto per la nomina dei componenti della giunta comunale dopo la bufera giudiziaria che si è abbattuta sull'Ente teverolese. Nell'inchiesta figurano Teresa La Palomenta (61 anni, di Caserta), Giovanni Miniero (56, di Aversa), Alessandro Casertanews.it - Sindaco firma rimpasto di giunta dopo la bufera giudiziaria Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildi Teverola, Gennaro Caserta, hato il decreto per la nomina dei componenti dellacomunalelache si è abbattuta sull'Ente teverolese. Nell'inchiesta figurano Teresa La Palomenta (61 anni, di Caserta), Giovanni Miniero (56, di Aversa), Alessandro

Il sindaco boccia i genitori. La Giunta dà il via libera alla chiusura di 4 scuole - Oltre "all’inverno demografico" richiamato recentemente anche dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, l’amministrazione ha posto l’accento sull’inadeguatezza degli istituti per i quali è stata decisa la chiusura. Alle quattro scuole vanno aggiunte la primaria di via Brogeda a Ponte Chiasso e quella dell’infanzia di via Salita Cappuccini, quest’ultima da accorpare con le elementari di ... (Ilgiorno.it)

Gaeta / Tutto pronto per il sesto rimpasto di Giunta - Luigi Gaetani presto assessore del sindaco Leccese - Per l’ex consigliere comunale Luigi Gaetani ogni giorno è buono per ricevere una telefonata […] L'articolo Gaeta / Tutto pronto per il sesto rimpasto di Giunta, Luigi Gaetani presto assessore del sindaco Leccese sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. GAETA – Se non è un record poco ci manca. (Temporeale.info)

Nuova giunta a Sant'Egidio del Monte Albino - le deleghe del sindaco - I nomi – Giulia Attianese sarà Vice Sindaco con delega alle Politiche sociali, alla Cultura e allo Spettacolo. Il sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino Antonio La Mura ha annunciato la nuova composizione della Giunta Comunale. . Questa la composizione, dopo comunicazione del primo cittadino. (Salernotoday.it)