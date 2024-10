Sestri Ponente, intesa Fincantieri-Comune: uno sportello per favorire l'integrazione dei lavoratori stranieri (Di lunedì 21 ottobre 2024) Fincantieri, Comune di Genova e Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro hanno siglato un protocollo d’intesa con l'obiettivo di fornire servizi d’informazione, orientamento e supporto per facilitare e qualificare l’accesso dei lavoratori stranieri al sistema dei servizi del territorio.Uno Genovatoday.it - Sestri Ponente, intesa Fincantieri-Comune: uno sportello per favorire l'integrazione dei lavoratori stranieri Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)di Genova e Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro hanno siglato un protocollo d’con l'obiettivo di fornire servizi d’informazione, orientamento e supporto per facilitare e qualificare l’accesso deial sistema dei servizi del territorio.Uno

