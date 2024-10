Selvaggia Roma è diventata mamma, il dolce nome scelto per la piccola (Di lunedì 21 ottobre 2024) Selvaggia Roma è finalmente diventata mamma. Il fidanzato dell’ex gieffina, Luca Teti, infatti, ha dato il lieto annuncio, condividendo un’Instagram story in cui ha raccontato anche il difficile parto della sua compagna di vita. Selvaggia Roma, la nascita di Luce Selvaggia Roma ha dato alla luce la sua piccolina domenica 20 ottobre 2024 e se, ancora, l’ex gieffina non ha presentato la piccola ai suoi ammiratori, attraverso Instagram, il neo papà Luca Teti ha voluto annunciare il lieto evento con un comunicato social. Dilei.it - Selvaggia Roma è diventata mamma, il dolce nome scelto per la piccola Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)è finalmente. Il fidanzato dell’ex gieffina, Luca Teti, infatti, ha dato il lieto annuncio, condividendo un’Instagram story in cui ha raccontato anche il difficile parto della sua compagna di vita., la nascita di Luceha dato alla luce la sua piccolina domenica 20 ottobre 2024 e se, ancora, l’ex gieffina non ha presentato laai suoi ammiratori, attraverso Instagram, il neo papà Luca Teti ha voluto annunciare il lieto evento con un comunicato social.

Gf Vip - Selvaggia Roma è diventata mamma : “Dopo 14 ore di travaglio interminabili è venuta al mondo la nostra Luce!” - Finalmente dopo 14 di travaglio interminabili con Super Mamma Sabrina (Sabrina Haddaji è il vero nome di Selvaggia, ndr) che fino all’ultimo ha provato a fare parto naturale. Non so se riuscirò per oggi ma massimo domani mattina inizierà il tutto. Non faccio la storia in rispetto di una donna che è accanto a me dall’altra parte della tenda che ha le contrazioni e sofferenza. (Isaechia.it)

