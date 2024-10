Scarico illecito di acque reflue: denunciato imprenditore (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito della campagna di controlli “Agroalimentare” disposta dal Comando Carabinieri Tutela Forestale e Parchi, i Carabinieri Forestale, in sinergia con i militari della locale Stazione e coadiuvati da personale dell’A.S.L. di Avellino nonché dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, hanno denunciato un imprenditore di Calitri, ritenuto responsabile dell’illecito Scarico di acque reflue. Nello specifico, durante l’ispezione presso l’opificio, finalizzata alla verifica del corretto ciclo di produzione, i militari dell’Arma hanno constatato che le acque reflue industriali venivano scaricate direttamente nella rete fognaria senza la necessaria autorizzazione e senza alcun prefiltraggio. Anteprima24.it - Scarico illecito di acque reflue: denunciato imprenditore Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito della campagna di controlli “Agroalimentare” disposta dal Comando Carabinieri Tutela Forestale e Parchi, i Carabinieri Forestale, in sinergia con i militari della locale Stazione e coadiuvati da personale dell’A.S.L. di Avellino nonché dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, hannoundi Calitri, ritenuto responsabile dell’di. Nello specifico, durante l’ispezione presso l’opificio, finalizzata alla verifica del corretto ciclo di produzione, i militari dell’Arma hanno constatato che leindustriali venivano scaricate direttamente nella rete fognaria senza la necessaria autorizzazione e senza alcun prefiltraggio.

