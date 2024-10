Salvini “Giudice mail su Meloni non dovrebbe più essere al suo posto” (Di lunedì 21 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Il magistrato autore della mail che definisce Giorgia Meloni ‘più pericolosa di Berlusconi’, “Non dovrebbe più essere al suo posto”. L’ha detto Matteo Salvini a margine di un evento al Politecnico di Milano, che ha aggiunto “Ci sono più di 9mila magistrati in Italia e la stragrande maggioranza fanno liberamente e positivamente il loro lavoro. Se c’è qualcuno che ha preso il tribunale per un centro sociale o un luogo di vendetta politica, semplicemente ha sbagliato il proprio mestiere. Se questa mail fosse vera, sarebbe di una gravità inaudita”, ha concluso.(ITALPRESS). st1/trl/gsl (Fonte video: Profilo TikTok Matteo Salvini) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Salvini “Giudice mail su Meloni non dovrebbe più essere al suo posto” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Il magistrato autore dellache definisce Giorgia‘più pericolosa di Berlusconi’, “Nonpiùal suo”. L’ha detto Matteoa margine di un evento al Politecnico di Milano, che ha aggiunto “Ci sono più di 9mila magistrati in Italia e la stragrande maggioranza fanno liberamente e positivamente il loro lavoro. Se c’è qualcuno che ha preso il tribunale per un centro sociale o un luogo di vendetta politica, semplicemente ha sbagliato il proprio mestiere. Se questafosse vera, sarebbe di una gravità inaudita”, ha concluso.(ITALPRESS). st1/trl/gsl (Fonte video: Profilo TikTok Matteo) Unlimited News - Notizie dal mondo

Salvini : “Il giudice della mail su Meloni? Non può restare al suo posto”. Anm : “Messaggio strumentalizzato - va letto per intero” - Dobbiamo essere uniti e parlare con chiarezza”. L’Anm: “Leggere per intero la mail” – Lo stesso concetto spiegato da Giuseppe Santalucia ad Agorà su Rai3: “Se si legge per intero quella mail – spiega il presidente dell’Associazione nazionale magistrati – si capisce che non può essere strumentalizzata: dice chiaramente quel collega che la magistratura non deve fare opposizione politica e che ... (Ilfattoquotidiano.it)

Salvini durissimo contro il magistrato che ha scritto l’email su Giorgia Meloni : “Vicenda di una gravità inaudita - va licenziato” - Giorgia Meloni sui social ha rilanciato un passaggio chiave di un’email che porterebbe la firma del magistrato Marco Patarnello, che esprimeva giudizi poco lusinghieri sulla premier. Quelli, secondo Salvini, “hanno sbagliato mestiere”. Ha precisato che in Italia ci sono oltre 9. “Se qualcuno vede il nemico nel sindaco, nel governatore, nel ministro, è un problema” – ha proseguito Salvini. (Dayitalianews.com)

Mail su Meloni - Salvini : “Magistrato andrebbe licenziato - gravità inaudita” - “Non dovrebbe più essere al suo posto, molto banalmente. Ci sono più di 9mila magistrati in Italia, la stragrande maggioranza fanno liberamente e positivamente il loro lavoro. Diciamo che se fosse vera, sarebbe di una gravità inaudita e comporterebbe l’immediato licenziamento“. Se c’è qualcuno che ha preso il tribunale per un centro sociale e per un luogo di vendetta politica ha sbagliato ... (Lapresse.it)