Roma, raggirano una coppia di anziani con la scusa del finto tecnico: beccati dalla Polizia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Sono entrambi italiani – di 18 e 32 anni – i due uomini arrestati dagli agenti della Polizia di Stato del V Distretto Prenestino perché gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso ai danni di una coppia di anziani. A catturare l'attenzione dei poliziotti, in via Pirotta, sono stati i movimenti sospetti che la coppia aveva escogitato per portare a compimento il piano: mentre uno dei due si era avvicinato per strada ad un anziano presentandosi come tecnico di una nota ditta incaricato di installare un contatore elettrico all'interno della sua abitazione, il complice – il più giovane dei due – si era appostato poco più avanti e aveva aspettato che gli altri due entrassero nello stabile per seguirli.

