Rapina farmacia armato di martello, arrestato poco dopo dai carabinieri (Di lunedì 21 ottobre 2024) Fermo, 21 ottobre 2024 - Con un martello in pugno ha fatto irruzione nella farmacia San Tommaso, lungo la statale Adriatica, a San Tommaso di Fermo, ha minacciato la titolare e si è fatto consegnare il denaro presente in cassa. Una volta arraffati i soldi, è uscito dai locali ed è fuggito alla guida di un’auto. La farmacista ha subito lanciato l’allarme e sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza della titolare dell’esercizio che ha descritto il Rapinatore come un giovane caucasico e di corporatura media. Una volta raccolti tutti gli elementi utili, compreso il modello della vettura utilizzata per scappare, i militari dell’Arma hanno fatto scattare la caccia all’uomo. La fuga del malvivente è durata poco, visto che i carabinieri hanno bloccato, poco lontano dalla farmacia, un giovane che coincideva con la descrizione del Rapinatore. Ilrestodelcarlino.it - Rapina farmacia armato di martello, arrestato poco dopo dai carabinieri Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Fermo, 21 ottobre 2024 - Con unin pugno ha fatto irruzione nellaSan Tommaso, lungo la statale Adriatica, a San Tommaso di Fermo, ha minacciato la titolare e si è fatto consegnare il denaro presente in cassa. Una volta arraffati i soldi, è uscito dai locali ed è fuggito alla guida di un’auto. La farmacista ha subito lanciato l’allarme e sul posto sono immediatamente intervenuti i, che hanno raccolto la testimonianza della titolare dell’esercizio che ha descritto iltore come un giovane caucasico e di corporatura media. Una volta raccolti tutti gli elementi utili, compreso il modello della vettura utilizzata per scappare, i militari dell’Arma hanno fatto scattare la caccia all’uomo. La fuga del malvivente è durata, visto che ihanno bloccato,lontano dalla, un giovane che coincideva con la descrizione deltore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Fermo : rapina in farmacia con martello - arrestato nell’immediato - Il rapinatore non ha mostrato alcun segno di esitazione e, dopo aver ottenuto il denaro, ha lasciato rapidamente il luogo del crimine a bordo di un’auto, un modello Opel di colore scuro. Tuttavia, la sua fuga non è durata a lungo grazie all’intervento immediato delle forze dell’ordine. Il colpo in farmacia La farmacia San Tommaso è stata il teatro di una rapina avvenuta stamattina. (Gaeta.it)