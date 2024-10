Rafa Leao celebra il ritorno in campo di Neymar: “Il calcio è tornato” (FOTO) (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’attaccante del Milan, Rafa Leao con una storia instagram ha celebrato Neymar, oggi tornato in campo con la maglia dell’Al Hilal 371 giorni dopo la sconfitta del Brasile contro l’Uruguay (2-0), quando subì l’infortunio più grave della sua carriera: la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro. “Futebol voltou”, cioè “Il calcio è tornato”, ha scritto Leao su instagram. Il fuoriclasse brasiliano è riapparso nella partita di Champions League asiatica contro l’Al Ain con una vittoria per 4-5. Leao aveva pubblicato un messaggio di vicinanza a Neymar nei giorni successivi alla terribile diagnosi. Rafa Leao celebra il ritorno in campo di Neymar: “Il calcio è tornato” (FOTO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’attaccante del Milan,con una storia instagram hato, oggiincon la maglia dell’Al Hilal 371 giorni dopo la sconfitta del Brasile contro l’Uruguay (2-0), quando subì l’infortunio più grave della sua carriera: la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro. “Futebol voltou”, cioè “Il”, ha scrittosu instagram. Il fuoriclasse brasiliano è riapparso nella partita di Champions League asiatica contro l’Al Ain con una vittoria per 4-5.aveva pubblicato un messaggio di vicinanza anei giorni successivi alla terribile diagnosi.ilindi: “Il” () SportFace.

