Ilrestodelcarlino.it - Porto e costa, allagamenti. Maxi-idrovora in azione. Tanti disagi a Cervia

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Riaprono le scuole, l’università, i centri educativi e sociali, le strade. Ravenna riparte dopo gliche si sono verificati nella giornata di sabato tra la città e laper l’ennesima ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio nel weekend. Oggi riaprono i musei e le biblioteche di Ravenna, anche dopo l’infiltrche si è registrata nel quadriportico del Mar, per fortuna di leggera entità. Per quanto riguarda la città a essere maggiormente interessata dagliè stata l’area diSan Vitale con le vie Battana e Burchiella che sono finite sott’acqua, e quindi sono state chiuse tra sabato e ieri mattina, e la rotonda nei pressi degli uffici del Gruppo Sapir, dell’agenzia delle Dogane e di alcuni spedizionieri che però non sono stati coinvolti. E i terminal non hanno mai interrotto l’attività.