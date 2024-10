Porta a tavola i funghi raccolti vicino a casa: lui muore, lei è gravissima (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un 92enne è morto e la moglie 88enne è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Busto Arsizio, in provincia di Varese, dopo aver mangiato funghi velenosi.Secondo quanto accertato dall'autorità sanitaria l'uomo avrebbe mangiato una quantità molto superiore di funghi rispetto alla Europa.today.it - Porta a tavola i funghi raccolti vicino a casa: lui muore, lei è gravissima Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un 92enne è morto e la moglie 88enne è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Busto Arsizio, in provincia di Varese, dopo aver mangiatovelenosi.Secondo quanto accertato dall'autorità sanitaria l'uomo avrebbe mangiato una quantità molto superiore dirispetto alla

Tragico avvelenamento in famiglia : un 92enne muore dopo aver mangiato funghi tossici - Ogni anno, numerosi casi di avvelenamento da funghi vengono registrati in Italia, mostrando l’appello urgente a una maggiore attenzione. L’intervento dell’ASL di Varese, in particolare dei micologi dell’Ats Insubria, ha rivelato la causa del malessere: un avvelenamento da funghi. Rischi legati alla raccolta di funghi Il drammatico evento ha messo in evidenza i pericoli connessi alla raccolta di ... (Gaeta.it)

Cena con funghi velenosi e muore a 92 anni - la moglie è fuori pericolo. Ecco quali hanno mangiato - La moglie di 88 anni, che avrebbe mangiato un quantitativo minore di funghi, è ancora sotto osservazione in terapia intensiva. La coppia ha iniziato a sentirsi male venerdì sera, dopo aver mangiato per cena i funghi che, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stato raccolto proprio dall’anziano. (Ilgiorno.it)

