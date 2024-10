Pioggia in Toscana: codice giallo per martedì 22. Le zone interessate (Di lunedì 21 ottobre 2024) Per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore L'articolo Pioggia in Toscana: codice giallo per martedì 22. Le zone interessate proviene da Firenze Post. .com - Pioggia in Toscana: codice giallo per martedì 22. Le zone interessate Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore L'articoloinper22. Leproviene da Firenze Post.

Pioggia in Toscana : codice giallo esteso a domenica 20. Le zone a rischio - Per questo, la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha confermato il codice giallo per la giornata di sabato prorogandolo alla giornata di domenica L'articolo Pioggia in Toscana: codice giallo esteso a domenica 20. Le zone a rischio proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)

Allerta meteo in Liguria e Toscana ma anche in Campania : le previsioni per il weekend su maltempo e pioggia - La terza settimana di ottobre si chiude con il maltempo che tiene in ostaggio l'Italia da Nord a Sud: allerta meteo soprattutto in Toscana e Liguria, le previsioni. (Notizie.virgilio.it)

Diretta maltempo in Toscana - pioggia forte e allagamenti. Criticità nel Senese - Si ricorda che l’allerta meteo è in corso fino alle ore 07 di venerdì 18 ottobre. Firenze, 17 ottobre 2024 – Il maltempo è arrivato. Qui sotto le notizie in diretta e tutti gli aggiornamenti:. Come previsto nel pomeriggio dalla Sala operativa della Protezione civile regionale che ha emesso una allerta meteo arancione per temporali forti e rischio idrogeologico, nel tardo pomeriggio è iniziata a ... (Lanazione.it)