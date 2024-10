Perché piangiamo in aereo? (Di lunedì 21 ottobre 2024) Capita anche a voi di piangere disperatamente guardando un film durante una lunga tratta in volo? E Perché i bambini piangono così spesso sull'aereo? Ci sono ragioni fisiologiche e altre «emotive» Vanityfair.it - Perché piangiamo in aereo? Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Capita anche a voi di piangere disperatamente guardando un film durante una lunga tratta in volo? Ei bambini piangono così spesso sull'? Ci sono ragioni fisiologiche e altre «emotive»

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perché in aereo c'è sempre qualcuno che piange? - Stress pre-partenza, paura di volare, mancanza di controllo, ma anche condizioni ambientali favoriscono uno stato emotivo particolarmente recettivo ... (vanityfair.it)

Il corpo di Sinwar in una località segreta. Hamas, libereremo gli ostaggi solo quando Israele si ritirerà - In un videomessaggio Hamas conferma la morte del suo leader, 'ci rafforzerà'. Ucciso in Libano un comandante di Hezbollah. Katz attacca Guterres: 'è anti-israeliano' (ANSA) ... (ansa.it)

È morta Ethel Kennedy, era la vedova di Robert F. Kennedy (e suo figlio ha corso in queste presidenziali come indipendente) - Stroncata da un ictus, aveva 96 anni. Suo figlio, dopo il ritiro, è sceso in campo al fianco di Donald Trump Ethel Kennedy, la vedova del senatore Robert F. Kennedy che ha cresciuto i loro 11 figli do ... (corriere.it)