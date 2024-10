Pe boccia la richiesta di dibattito sull' accordo Italia-Albania (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Eurocamera ha respinto con 164 voti favorevoli, 319 contrari e 1 astenuto la richiesta, presentata dal gruppo dei Verdi e sostenuta da Liberali, Socialisti e Sinistre Ue, di aggiungere al calendario della Plenaria un dibattito sulle "conseguenze della sentenza del tribunale di Roma in merito all'accordo tra Italia e Albania". Contro la richiesta si sono pronunciati i popolari del Ppe, i conservatori di Ecr, i Patrioti ed il gruppo dei sovranisti di Esn. Quotidiano.net - Pe boccia la richiesta di dibattito sull' accordo Italia-Albania Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Eurocamera ha respinto con 164 voti favorevoli, 319 contrari e 1 astenuto la, presentata dal gruppo dei Verdi e sostenuta da Liberali, Socialisti e Sinistre Ue, di aggiungere al calendario della Plenaria une "conseguenze della sentenza del tribunale di Roma in merito all'tra". Contro lasi sono pronunciati i popolari del Ppe, i conservatori di Ecr, i Patrioti ed il gruppo dei sovranisti di Esn.

