PALINSESTI 27 OTTOBRE-2 NOVEMBRE 2024: I CASI DI TERESA BATTAGLIA, STUCKY E REPORT

PALINSESTI Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 27 OTTOBRE al 2 NOVEMBRE 2024

Rai1
D: Sempre al Tuo Fianco (6/6) fine
L: Ninfa Dormiente (1/3) new
M: Ninfa Dormiente (2/3) 1°Tv
M: Il Diritto di Contare
G: Don Matteo 14 (3/10) 1°Tv
V: Tale e Quale Show (7/8)
S: Ballando Con Le Stelle (6/12)

Canale 5
D: La Rosa della Vendetta 1°Tv
L: Grande Fratello
M: Ticket To Paradise 1°Tv
M: Io Canto Generation (4/6)
G: Endless Love 1°Tv
V: Storia di Una Famiglia Perbene 2 (4/4) fine
S: Tu Sì Que Vales (7/9)

Altre segnalazioni
Il 01/11 ore 14:10 – Inga Lindstrom, al termine My Home My Destiny. Invariato tutto il resto del palinsesto.

Endless Love - Anticipazioni Puntate dal 28 Ottobre al 1 Novembre 2024 : Kemal Scopre Tutto Su Deniz! - Infatti contatta Asu dicendole che se non vuole perdere Kemal, deve agire ancora una volta. Per farlo, mette del sonnifero in una tisana che l’uomo assume ogni sera e poi aspetta che si addormenti. Infatti, Ayhan era testimone dell’omicidio di uno dei soci del padre della donna, e voleva testimoniare per raccontare a tutti la verità . (Uominiedonnenews.it)

La Promessa - Anticipazioni Puntate dal 28 Ottobre all’1 Novembre 2024 : Feliciano Perde La Vita! - Le condizioni di Feliciano peggiorano improvvisamente e il lacchè perde la vita tra le braccia di sua madre Petra, che lo stringe in lacrime ed incredula per ciò che è successo. Venerdì 1 novembre 2024: Petra e Teresa sono devastate per l’accaduto e non riescono a riprendersi in alcun modo. Jana e Abel affrontano il senso di colpa per ciò che è successo a Feliciano, mentre Teresa e Petra non ... (Uominiedonnenews.it)

Tempesta d’Amore Anticipazioni Trama Puntate dal 28 Ottobre al 1 Novembre 2024 :  Yvonne e l’Intrigo contro Erik! - Alla fine, i due dicono alla figlia di essere certi che il medico non voglia più vederla perché perfettamente consapevole di essere responsabile della morte di Vroni. Pertanto, decide di smascherare il piano ideato dalla ex moglie, che ha corrotto una infermiera per farla testimoniare contro il povero medico. (Uominiedonnenews.it)