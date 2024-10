Oasport.it - Padova-Grottazzolina da record: la partita più lunga della storia del Campionato Italiano di volley

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Una vera e propria maratona. È così che vale la pena descriverla la sfida valida per la quarta giornataRegular SeasonSuperlega ditra la Sonepare la Yausa Battery, neopromossa nella massima serie nostrana. A Porto San Giorgio, un clima decisamente caldo: oltre 1500 spettatori presenti a dare grande apporto emotivo al PalaSavelli. Un match tra tanti alti e bassi, che ha sorriso alla compagine veneta, trascinata dai 26 punti del giovane opposto serbo Veljko Mašulovi? e da un grande Luca Porro, decisivo nel tie-break: una parallela micidiale per il 15-16 e sempre lui a far calare il sipario con un ace devastante per il 16-18, su cui Tatarov non ha potuto fare nulla in ricezione. 28-26 (36’), 20-25 (35’), 28-30 (43’), 25-20 (32’), 16-18 (32’) i parziali del confronto, che rimarrà nellaper la sua durata.