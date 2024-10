Noemi si cala nei panni di una donna che è uscita da una storia, vera, di violenza grazie ad uno dei tanti Centri Antiviolenza che la Fondazione sostiene (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un intervento tanto inaspettato quanto emozionante quello della cantautrice Noemi, membro del Laboratorio Artistico di Una Nessuna Centomila, alla serata di presentazione organizzata da Valore D – l’associazione di imprese che aiuta le organizzazioni a promuovere l’inclusione come fattore di crescita – dove la Fondazione ha potuto illustrare gli straordinari risultati del suo primo anno di vita a oltre 185 aziende. Iodonna.it - Noemi si cala nei panni di una donna che è uscita da una storia, vera, di violenza grazie ad uno dei tanti Centri Antiviolenza che la Fondazione sostiene Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un intervento tanto inaspettato quanto emozionante quello della cantautrice, membro del Laboratorio Artistico di Una Nessuna Centomila, alla serata di presentazione organizzata da Valore D – l’associazione di imprese che aiuta le organizzazioni a promuovere l’inclusione come fattore di crescita – dove laha potuto illustrare gli straordinari risultati del suo primo anno di vita a oltre 185 aziende.

