No Tim Walz non ha molestato un suo ex studente a un concerto

Il 14 ottobre 2024 è stato pubblicato un thread su X che riporta la dichiarazione di «una presunta vittima di Tim Walz», candidato democratico come vicepresidente alle elezioni presidenziali statunitensi del 4 novembre 2024. Secondo il post, durante la sua carriera da professore nel 1995 Tim Walz avrebbe portato un suo studente di 14 anni «a un concerto» dove «gli praticò sesso orale». I genitori del ragazzo, si legge, avrebbero sporto denuncia e a marzo dell'anno successivo due consiglieri scolastici avrebbero chiesto le dimissioni sia di Walz che della moglie. A luglio, poi, il consiglio scolastico avrebbe accettato le dimissioni avanzate dai coniugi. Queste informazioni sarebbero comprovate da due verbali – allegati al post – dei consigli scolastici dell'Alliance Public Schools, in Nebraska, datati marzo e luglio 1996. Si tratta di una notizia infondata.

