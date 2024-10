Nel 2023 nuovo record denatalità, in calo anche nati da stranieri (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2023, secondo i dati Istat, le nascite della popolazione residente sono 379.890, 13mila in meno rispetto al 2022 (-3,4%). Per ogni 1.000 residenti in Italia sono nati poco più di sei bambini. Questa diminuzione, che comporta un nuovo superamento al ribasso del record di denatalità, si inserisce in un trend ormai di lungo corso. Rispetto al 2008, anno in cui il numero dei nati vivi superava le 576mila unità, rappresentando il più alto valore dall’inizio degli anni Duemila, si riscontra una perdita complessiva di 197mila unità (-34,1%). La sistematica riduzione rilevata in tale periodo è stata annualmente di circa 13mila unità, corrispondente a un tasso di variazione medio annuo del 2,7 per mille. Unlimitednews.it - Nel 2023 nuovo record denatalità, in calo anche nati da stranieri Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Nel, secondo i dati Istat, le nascite della popolazione residente sono 379.890, 13mila in meno rispetto al 2022 (-3,4%). Per ogni 1.000 residenti in Italia sonopoco più di sei bambini. Questa diminuzione, che comporta unsuperamento al ribasso deldi, si inserisce in un trend ormai di lungo corso. Rispetto al 2008, anno in cui il numero deivivi superava le 576mila unità, rappresentando il più alto valore dall’inizio degli anni Duemila, si riscontra una perdita complessiva di 197mila unità (-34,1%). La sistematica riduzione rilevata in tale periodo è stata annualmente di circa 13mila unità, corrispondente a un tasso di variazione medio annuo del 2,7 per mille.

