Nba, Jalen Green rinnova con Houston: 106 milioni di dollari in tre stagioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Jalen Green e Houston Rockets hanno trovato un accordo per il prolungamento di contratto per altri tre anni. Green, che inizia ora l’ultimo anno da rookie dopo essere stato seconda scelta del draft nel 2021, arriverà a guadagnare oltre 30 milioni di dollari a stagione per un totale di 106 milioni, con l’ultimo anno che prevede una player option per incassare anche il terzo anno o firmare un nuovo contratto dopo due stagioni. A riferirlo è ESPN, che sottolinea come Green è il primo giocatore Nba a strappare un contratto a nove cifre da rookie. Nba, Jalen Green rinnova con Houston: 106 milioni di dollari in tre stagioni SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)Rockets hanno trovato un accordo per il prolungamento di contratto per altri tre anni., che inizia ora l’ultimo anno da rookie dopo essere stato seconda scelta del draft nel 2021, arriverà a guadagnare oltre 30dia stagione per un totale di 106, con l’ultimo anno che prevede una player option per incassare anche il terzo anno o firmare un nuovo contratto dopo due. A riferirlo è ESPN, che sottolinea comeè il primo giocatore Nba a strappare un contratto a nove cifre da rookie. Nba,con: 106diin treSportFace.

