Movida e tutela del decoro. Cancelli in galleria Cambiaso (Di lunedì 21 ottobre 2024) In principio, circa un anno fa, toccò alla scalinata Ettore Spora e al vicolo San Giovanni, entrambi serrati con Cancelli per impedire gli assembramenti fracassoni tipici della malaMovida del week end. Ora, analogo provvedimento tocca alla galleria Cambiaso. Il Comune della Spezia, nei giorni scorsi, ha dato corso con un’ordinanza per la chiusura notturna della galleria che collega via Sapri e via Unione. Un passaggio pedonale sul quale affacciano diverse palazzine condominiali, nella quale già nel 2011 il Comune aveva provveduto a installare alle estremità alcuni manufatti metallici. A distanza di tredici anni, quei Cancelli saranno sistematicamente chiusi nelle sere del fine settimana a causa della malaMovida. Lanazione.it - Movida e tutela del decoro. Cancelli in galleria Cambiaso Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) In principio, circa un anno fa, toccò alla scalinata Ettore Spora e al vicolo San Giovanni, entrambi serrati conper impedire gli assembramenti fracassoni tipici della maladel week end. Ora, analogo provvedimento tocca alla. Il Comune della Spezia, nei giorni scorsi, ha dato corso con un’ordinanza per la chiusura notturna dellache collega via Sapri e via Unione. Un passaggio pedonale sul quale affacciano diverse palazzine condominiali, nella quale già nel 2011 il Comune aveva provveduto a installare alle estremità alcuni manufatti metallici. A distanza di tredici anni, queisaranno sistematicamente chiusi nelle sere del fine settimana a causa della mala

