Ilgiorno.it - Morto Luigi Rocca, ex calciatore dell’Inter: fatale un malore in campo durante una partita tra amici

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 – Lutto nel mondo del calcio: l’exa 61 anni dopo aver accusato ununatra. Il dramma si è consumato a Piacenza, città d'origine dell'ex giocatore professionista. Stando a quanto appreso,si è accasciato al suolo davanti ai compagni e non ha mai più ripreso conoscenza. Soccorso con l'elicottero del 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Guglielmo da Saliceto, ma i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso., nato a Coli, era cresciuto nelle giovanili dell'Inter.