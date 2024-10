Moldavia referendum per l’ingresso nell’Ue | vince il sì per un soffio Decisivi i voti dall’estero

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Doppio appuntamento elettorale (cruciale) per la. Nel fine settimana i cittadini dell’ex repubblica sovietica si sono recati alle urne per le elezioni presidenziali e per unper inserire l’obiettivo di aderire all’Unione europea nella Costituzione. A sorpresa, dopo che nella notte le prime proiezioni parziali hanno visto il “No” nettamente in testa, lo spoglio elettorale quasi completato vede oggi passare in vantaggio i favorevoli a Bruxelles, pur con uno distacco minimo. Una vittoria (di Pirro) che vede il fronte del Sì attestarsi al 50,39% e i “nostalgici” al 49,69%. Decisivo il contributo della diaspora moldava: circa il 77% favorevoli, su 220mila. Nessun trionfo da festeggiare per i filo-occidentali, che si dicevano sicuri di una vittoria al 55-60%.