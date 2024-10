Mo: Idf, '25 razzi lanciati sulla Galilea' (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tel Aviv, 21 ott. (Adnkronos) - Circa 25 razzi sono stati lanciati dal Libano verso la Galilea. Lo riferisce l'Idf, precisando che alcuni dei razzi sono stati intercettati dalle difese aeree e altri sono caduti nella zona. Non ci sono segnalazioni di feriti. L'attacco ha fatto suonare le sirene a Ma'alot-Tarshiha, Sakhnin, Karmiel e in diverse altre città . Liberoquotidiano.it - Mo: Idf, '25 razzi lanciati sulla Galilea' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tel Aviv, 21 ott. (Adnkronos) - Circa 25sono statidal Libano verso la. Lo riferisce l'Idf, precisando che alcuni deisono stati intercettati dalle difese aeree e altri sono caduti nella zona. Non ci sono segnalazioni di feriti. L'attacco ha fatto suonare le sirene a Ma'alot-Tarshiha, Sakhnin, Karmiel e in diverse altre città .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Razzismo - aggressioni e simboli nazi-fascisti : perquisiti in dodici - dieci sono minorenni - Dodici persone sono state perquisite in tutta Italia nell'ambito di un'indagine della Digos di Milano relativa ad aggressioni, incitamento all'odio razziale e uso di simboli nazi-fascisti: tra queste, dieci sono minorenni.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Perché gli europei sono sempre più razzisti - . . Gli europei hanno una visione della propria identità sempre più etnica, chiusa e xenofoba. È questa la sentenza che arriva dal rapporto "Welcome to Barbieland", pubblicato dal Consiglio Europeo per le Relazioni Estere (Ecfr) e dalla Fondazione Culturale Europea (Ecf) che mette in allerta l’Unione. (Today.it)

Perché gli europei sono sempre più razzisiti - . Gli europei hanno una visione della propria identità sempre più etnica, chiusa e xenofoba. È questa la sentenza che arriva dal rapporto "Welcome to Barbieland", pubblicato dal Consiglio Europeo per le Relazioni Estere (Ecfr) e dalla Fondazione Culturale Europea (Ecf) che mette in allerta l’Unione. (Today.it)