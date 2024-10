Milan Brugge, Reijnders: «Sono un giocatore box-to-box. Domani dovremmo giocare così» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il centrocampista del Milan ha parlato alla vigilia del match contro il Brugge di Champions League Milan Brugge è senza dubbio una delle partite più importanti di questa prima parte della stagione per i rossoneri. Dopo le sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen, Fonseca deve dare una svolta alla stagione anche in campo europeo. A Calcionews24.com - Milan Brugge, Reijnders: «Sono un giocatore box-to-box. Domani dovremmo giocare così» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il centrocampista delha parlato alla vigilia del match contro ildi Champions Leagueè senza dubbio una delle partite più importanti di questa prima parte della stagione per i rossoneri. Dopo le sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen, Fonseca deve dare una svolta alla stagione anche in campo europeo. A

Club Brugge - Hayen : “Concentrati per non cadere nella trappola Milan” - Vogliono sfidarci trovando spazi e noi non dobbiamo cadere in quella trappola. Loro sono in crescita, ci aspettiamo un livello più alto“. Hanno grande qualità e non l’hanno ancora dimostrata tutta. The post Club Brugge, Hayen: “Concentrati per non cadere nella trappola Milan” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Milan-Club Brugge (Champions League - 22-10-2024 ore 18 : 45) : formazioni - quote - pronostici. Fonseca rilancia Theo Hernandez e Leao - Se il 3-1 contro il Liverpool a San Siro era stato netto e per certi versi sconcertante, nell’1-0 sul campo del Leverkusen i rossoneri hanno reagito allo svantaggio sfiorando più […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . La Champions League del Milan è già a un bivio e i rossoneri hanno scontato un calendario proibitivo nelle prime due giornate con altrettante sconfitte. (Infobetting.com)

Verso Milan-Club Brugge - Paulo Fonseca : Strahinja Pavlovic deve ancora migliorare! - Nonostante ciò, Strahinja Pavlovic tornerà in panchina nella sfida in programma martedì 22 ottobre contro il Club Brugge come annunciato dallo stesso allenatore rossonero: Vuoi sapere se gioca con Gabbia domani?. Penso che nelle prime partite Pavlovic ha fatto cose bene e altre cose che deve migliorare in fase difensiva. (Dailymilan.it)