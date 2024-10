Milan-Bruges, il programma della vigilia dei rossoneri di Fonseca (Di lunedì 21 ottobre 2024) Domani Milan-Bruges, terza partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. I rossoneri vivranno così la vigilia Pianetamilan.it - Milan-Bruges, il programma della vigilia dei rossoneri di Fonseca Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Domani, terza partitaFase CampionatoChampions League 2024-2025. Ivivranno così la

Verso Milan-Bruges - Paulo Fonseca rilancia Rafael Leao in Champions League? - Ma alla fine non è entrato. E non solo verso la porta degli altri. . Una scelta che gli ha tolto il sorriso ma non la voglia di festeggiare la vittoria con i propri compagni. Chi mancherà sicuramente è Tammy Abraham che non sarà disponibile per la partita di martedì sera. Ora però che si fa? Gioca dal primo oppure no in Champions contro il Bruges? Milan, Paulo Fonseca pronto a rilanciare Leao ... (Dailymilan.it)

Milan-Bruges - Abraham in dubbio : resta solo Camarda a Fonseca - Milan-Bruges, terza gara della prima fase di Champions League 2024-25. Tammy Abraham a rischio. Spazio per Francesco Camarda? Parlano le liste. (Pianetamilan.it)