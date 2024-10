Mara Venier, durante il compleanno accade l’inaspettato: lei in lacrime (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mara Venier, durante il compleanno accade l’inaspettato: lei in lacrime – Quella di ieri, 20 ottobre 2024, è stata una puntata ricca di festeggiamenti. A “Domenica In” Mara Venier è stata omaggiata un po’ da tutti, visto che era il suo compleanno. La conduttrice, che ha spento 74 candeline, ha ricevuto una fantastica sorpresa. ( dopo le foto) Mara Venier ha festeggiato il suo compleanno in diretta tv su Rai 1. Tra un’intervista e l’altra, a “Domenica In”, la conduttrice ha ringraziato i colleghi che le hanno inviato messaggi di auguri. A commuoverla particolarmente è stato il messaggio di Vincenzo Mollica, l’ex giornalista del Tg1, che ha raccontato per anni il mondo dello spettacolo italiano. La lettera l’ha fatta letteralmente piangere. Articolo in aggiornamento L'articolo Mara Venier, durante il compleanno accade l’inaspettato: lei in lacrime proviene da TvZap. Tvzap.it - Mara Venier, durante il compleanno accade l’inaspettato: lei in lacrime Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)il: lei in– Quella di ieri, 20 ottobre 2024, è stata una puntata ricca di festeggiamenti. A “Domenica In”è stata omaggiata un po’ da tutti, visto che era il suo. La conduttrice, che ha spento 74 candeline, ha ricevuto una fantastica sorpresa. ( dopo le foto)ha festeggiato il suoin diretta tv su Rai 1. Tra un’intervista e l’altra, a “Domenica In”, la conduttrice ha ringraziato i colleghi che le hanno inviato messaggi di auguri. A commuoverla particolarmente è stato il messaggio di Vincenzo Mollica, l’ex giornalista del Tg1, che ha raccontato per anni il mondo dello spettacolo italiano. La lettera l’ha fatta letteralmente piangere. Articolo in aggiornamento L'articoloil: lei inproviene da TvZap.

