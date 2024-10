Maltempo, perché la Calabria rischia più delle altre regioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Strade che crollano ed l'edilizia abusiva peggiorano la situazione. A rischio idrogeologico, la regione attende un piano anti-alluvione da due anni Ilgiornale.it - Maltempo, perché la Calabria rischia più delle altre regioni Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Strade che crollano ed l'edilizia abusiva peggiorano la situazione. A rischio idrogeologico, la regione attende un piano anti-alluvione da due anni

Maltempo in Calabria - voragine sulla ss 280 inghiotte un’auto : foto e video - I vigili del fuoco stanno provvedendo a liberare i percorsi alternativi bloccati da detriti e alberi caduti. Oltre che in Emilia-Romagna e in generale nel Nord Italia, il maltempo si sta abbattendo anche in Calabria, in particolare nella provincia di Catanzaro dove si sono registrati allagamenti e danni. (Lettera43.it)

Maltempo in Calabria - pesanti nubifragi sulle province di Catanzaro e Reggio : paesi isolati e auto inghiottite da voragini - (DIRE) Reggio Calabria, 21 ott. - La SS280 direzione Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, Alluvione in Emilia Romagna, una vittima e migliaia di sfollati: ultime notizie in diretta Isolato il comune di Maida (Catanzaro) a causa dell'esondazione di un torrente, con i vigili del fuoco impegnati, anche con le loro unità fluviali, a raggiungere diverse abitazioni rimaste isolate. (Quotidiano.net)

Il maltempo fa ancora paura sull’Italia : Emilia-Romagna e Calabria in piena emergenza - Si sono registrate piene ai massimi storici su Samoggia, Idice, Sillaro e Senio. La circolazione sulla Ss 280, direzione Lamezia Terme, è interrotta all’altezza del Centro commerciale ‘Due Mari’. Alle 4 circa, considerando le numerose richieste pervenute al 115 di Catanzaro, sono state inviate sulla zona di Lamezia Terme ulteriori squadre rispettivamente dai Comandi di Cosenza e Crotone. (Ilfaroonline.it)