Lola Vice, una superstar in ascesa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Per questo nuovo appuntamento con il mondo di NXT, voglio parlarvi di Lola Vice, la 26enne americana con origini cubane. Ha un background nelle Mixed Martial Arts con diversi incontri da professionista in MMA all’attivo. Ciò l’ha portata ad avere uno stile di lotta sul ring molto tecnico. Il suo arrivo nel mondo del pro wrestling è solo di due anni fa’ quando ha firmato con la WWE. Il suo debutto televisivo però è arrivato solo a metà 2023, nel mese di giugno, quando ha preso parte allo show settimanale televisivo di NXT. Da allora la sua presenza è stata un po’ altalenante ma il suo utilizzo è stato sempre maggiore. Un suo grande successo è stato conquistare la vittoria finale dell’NXT Women’s Breakout Tournament, la finale vinta contro Kelani Jordan. Zonawrestling.net - Lola Vice, una superstar in ascesa Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Per questo nuovo appuntamento con il mondo di NXT, voglio parlarvi di, la 26enne americana con origini cubane. Ha un background nelle Mixed Martial Arts con diversi incontri da professionista in MMA all’attivo. Ciò l’ha portata ad avere uno stile di lotta sul ring molto tecnico. Il suo arrivo nel mondo del pro wrestling è solo di due anni fa’ quando ha firmato con la WWE. Il suo debutto televisivo però è arrivato solo a metà 2023, nel mese di giugno, quando ha preso parte allo show settimanale televisivo di NXT. Da allora la sua presenza è stata un po’ altalenante ma il suo utilizzo è stato sempre maggiore. Un suo grande successo è stato conquistare la vittoria finale dell’NXT Women’s Breakout Tournament, la finale vinta contro Kelani Jordan.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

WWE : Debutto a Main Event per Lola Vice di NXT - com/F8dA6y45Tc— Ringside News (@ringsidenews_) August 20, 2024 . Come sappiamo, spesso Main Event viene utilizzato per testare i talenti di NXT in chiave main roster. Lola Vice si affaccia al main roster Lola Vice si sta ritagliando uno spazio importante ad NXT arrivando anche a lottare per il titolo femminile e destando ottime impressioni contro veterane quali Natalya e ... (Zonawrestling.net)