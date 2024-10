LIVE Berrettini-Fucsovics 7-5, 5-3, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: azzurro a due game dagli ottavi (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA 0-15 Doppio fallo (3°). 5-3 Servizio e dritto! A-40 Scappa lo slice a Fucsovics. 40-40 Gran dritto in cross del magiaro, vincente. 40-30 Servizio e dritto. Attacca l’azzurro e il magiaro mette largo un comodo passante ravvicinato. 30-30 Errore con il dritto in corsa di Berrettini. 30-15 Ace (6°)! Torna a mettere a segno un ace. L’aveva fatto nel 1° punto del parziale Berrettini. 15-15 Intelligente passante slice del romano, bassissimo. Pasticcia ancora Fucsovics. 0-15 Errore di dritto del romano, complice anche la deviazione del nastro. 4-3 Frittata completa! Quattro gratuiti Fucsovics, break Berrettini! 0-40 Terzo errore di fila, stavolta di dritto. Tre ‘mini-match point’. 0-30 Gratuito di rovescio di Fucsovics. 0-15 In rete il rovescio in palleggio del magiaro. 3-3 A quindici il romano. Oasport.it - LIVE Berrettini-Fucsovics 7-5, 5-3, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: azzurro a due game dagli ottavi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA 0-15 Doppio fallo (3°). 5-3 Servizio e dritto! A-40 Scappa lo slice a. 40-40 Gran dritto in cross del magiaro, vincente. 40-30 Servizio e dritto. Attacca l’e il magiaro mette largo un comodo passante ravvicinato. 30-30 Errore con il dritto in corsa di. 30-15 Ace (6°)! Torna a mettere a segno un ace. L’aveva fatto nel 1° punto del parziale. 15-15 Intelligente passante slice del romano, bassissimo. Pasticcia ancora. 0-15 Errore di dritto del romano, complice anche la deviazione del nastro. 4-3 Frittata completa! Quattro gratuiti, break! 0-40 Terzo errore di fila, stavolta di dritto. Tre ‘mini-match point’. 0-30 Gratuito di rovescio di. 0-15 In rete il rovescio in palleggio del magiaro. 3-3 A quindici il romano.

