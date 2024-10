LIVE Arnaldi-Goffin 7-6 ,3-6 ATP Basilea 2024 in DIRETTA: secondo set al belga, incontro aperto (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Servizio vincente per l’azzurro. 0-15 Passante che termina out per Arnaldi. TERZO SET Matteo Arnaldi ha conquistato il 65% dei punti con la prima di servizio. Per Goffin il 67%. 1-1 Arnaldi cede il secondo set. Errore di diritto incrociato. Goffin in crescita. 40-30 Risposta che decolla per Arnaldi. Set-point Goffin. 30-30 Rovescio in rete del belga che cercava angolo. 30-15 Errore di diritto Arnaldi, solo forza e poca precisione. 15-15 Punto Goffin che poi sciupa e regala doppio fallo. 3-5 Game Goffin, break improvviso su rovescio alle stelle di Arnaldi. 15-40 Out il lob in difesa di Arnaldi, su palla corta giocata verso Goffin. 15-30 Contropiede e conclusione di volo per Arnaldi, ben giocata! 0-30 Fuori di nulla il diritto aperto del ligure. 0-15 Non esce il rovescio di Arnaldi. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Goffin 7-6 ,3-6 ATP Basilea 2024 in DIRETTA: secondo set al belga, incontro aperto Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Servizio vincente per l’azzurro. 0-15 Passante che termina out per. TERZO SET Matteoha conquistato il 65% dei punti con la prima di servizio. Peril 67%. 1-1cede ilset. Errore di diritto incrociato.in crescita. 40-30 Risposta che decolla per. Set-point. 30-30 Rovescio in rete delche cercava angolo. 30-15 Errore di diritto, solo forza e poca precisione. 15-15 Puntoche poi sciupa e regala doppio fallo. 3-5 Game, break improvviso su rovescio alle stelle di. 15-40 Out il lob in difesa di, su palla corta giocata verso. 15-30 Contropiede e conclusione di volo per, ben giocata! 0-30 Fuori di nulla il dirittodel ligure. 0-15 Non esce il rovescio di

