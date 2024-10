Cultweb.it - L’aeroporto di Dunedin in Nuova Zelanda vieta gli abbracci lunghi oltre 3 minuti: ecco perché

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Sta facendo discutere la decisione dei dirigenti deldiindire, nell’area saluti, glipiùdi 3. Secondo quanto rivelato Daniel De Bono, CEO della struttura, il divieto serve a evitare affollamenti: “Per un buon saluto, basta uno di 20 secondi. Questo arco di tempo è sufficiente per ottenere una scarica di ossitocina, “l’ormone dell’amore”. Poi, se si vuole avere più tempo per i saluti, c’è sempre il parcheggio delle auto“. Così, una volta arrivati a destinazione, i passeggeri che ritrovano i propri cari dovranno sbrigarsi adarsi o farlo nella zona parcheggio. Non è ben chiaro se esistano degli addetti che cronometrino l’o, punendo i trasgressori con una multa o una semplice ramanzina.