La lotteria di Musk: un milione di dollari agli elettori di Trump che firmano la sua petizione pro-armi (Di lunedì 21 ottobre 2024) I dubbi sulla legalità dell’iniziativa sono tanti, ma lui non si ferma. Elon Musk, che sostiene deliberatamente Donald Trump nella corsa alle presidenziali, ha lanciato una lotteria riservata ai suoi elettori registrati nei sette stati chiave (Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona, Wisconsin e Michigan) contesi dai due candidati: da oggi al 5 novembre verrà estratto un milione di dollari a chi ha firmato la petizione che sta facendo circolare il Super Pac, da lui finanziato con 75 milioni di dollari negli ultimi 3 mesi. “Il Primo e il Secondo Emendamento garantiscono la libertà di parola e il diritto di portare armi – si legge sul sito promosso dal magnate – Firmando qui sotto, prometto il mio sostegno al Primo e al Secondo Emendamento“. Ilfattoquotidiano.it - La lotteria di Musk: un milione di dollari agli elettori di Trump che firmano la sua petizione pro-armi Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) I dubbi sulla legalità dell’iniziativa sono tanti, ma lui non si ferma. Elon, che sostiene deliberatamente Donaldnella corsa alle presidenziali, ha lanciato unariservata ai suoiregistrati nei sette stati chiave (Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona, Wisconsin e Michigan) contesi dai due candidati: da oggi al 5 novembre verrà estratto undia chi ha firmato lache sta facendo circolare il Super Pac, da lui finanziato con 75 milioni dinegli ultimi 3 mesi. “Il Primo e il Secondo Emendamento garantiscono la libertà di parola e il diritto di portare– si legge sul sito promosso dal magnate – Firmando qui sotto, prometto il mio sostegno al Primo e al Secondo Emendamento“.

