James Gunn reagisce alla comparsa del trailer di Superman AI su un notiziario francese

(Di lunedì 21 ottobre 2024)deldiAI su un, regista di, non è divertito dmessa in onda da parte di una rete televisivadi un falsogenerato dall’intelligenza artificiale per il film del 2025. La clip, che è stata utilizzata su France.tv, non è più disponibile sul sito originale, ma un utente di Twitter, @foxhouet, ha twittato il video. Il suo post ha attirato l’attenzione del co-CEO dei DC Studios, che ha risposto: https://t.co/O17n3VuSx0 —(@) October 20, 2024 Il tweet diha lasciato poco spazio ai dubbi su come si sia sentito riguardo al falso. La sua risposta è consistita in tre emoji di vomito.