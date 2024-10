"Industria 2030", le sfide future da affrontare per la competitività delle aziende italiane (Di lunedì 21 ottobre 2024) competitività e futuro delle aziende italiane, un tema fondamentale per la crescita del Paese, che è stato affrontato nel convegno: “Industria 2030: sfide e opportunità di un settore strategico per la competitività” Ilgiornale.it - "Industria 2030", le sfide future da affrontare per la competitività delle aziende italiane Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)e futuro, un tema fondamentale per la crescita del Paese, che è stato affrontato nel convegno: “e opportunità di un settore strategico per la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Digital decade in Italia. Progressi e sfide nella corsa verso il 2030 - Situazione che peggiora ulteriormente se si considerano le competenze specialistiche. Anche la diffusione del cloud è significativa: il valore italiano del 55,1% supera ampiamente la media comunitaria (38,9%). Un trend confermato purtroppo anche da dati più recenti, che vedono l’Italia al quintultimo posto con il 45,8%, oltre il 10% in meno rispetto alla media comunitaria del 55,6%. (Formiche.net)

Le sfide chiave dell’Alleanza Atlantica nella visone Nato 2030. L’analisi di Caruso - L’attuale processo decisionale politico-militare necessita di una profonda revisione per adattarsi alle nuove esigenze di sicurezza contro minacce multiformi che provengono da tutte le direzioni strategiche. La cooperazione continua e costante in esercitazioni, operazioni e missioni con i Paesi partner, nonché il Defence Capacity Building, sono gli strumenti migliori per prevenire e anticipare ... (Formiche.net)