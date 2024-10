Incidente grave sull’A1: tir si ribalta e provoca congestione nel traffico (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave Incidente si è verificato lungo l’autostrada A1, in direzione nord, creando notevoli disagi al traffico. Un tir ha perso il controllo e si è ribaltato, bloccando le tre corsie di marcia nel tratto tra Cassino e Pontecorvo. I soccorsi sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e garantire l’assistenza al conducente gravemente ferito. Il sinistro nell’area di Cassino L’Incidente è avvenuto al chilometro 658 dell’A1, nel territorio della provincia di Frosinone, precisamente nel tratto autostradale che collega Cassino a Pontecorvo. Il tir, che trasportava materiale ferroso, ha improvvisamente perso stabilità e si è ribaltato occupando integralmente tutte e tre le corsie di marcia. L’allerta per il sinistro è stata immediata e ha mobilitato i servizi di emergenza, chiamati ad intervenire per ridurre i disagi e soccorrere il conducente. Gaeta.it - Incidente grave sull’A1: tir si ribalta e provoca congestione nel traffico Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unsi è verificato lungo l’autostrada A1, in direzione nord, creando notevoli disagi al. Un tir ha perso il controllo e si èto, bloccando le tre corsie di marcia nel tratto tra Cassino e Pontecorvo. I soccorsi sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e garantire l’assistenza al conducentemente ferito. Il sinistro nell’area di Cassino L’è avvenuto al chilometro 658 dell’A1, nel territorio della provincia di Frosinone, precisamente nel tratto autostradale che collega Cassino a Pontecorvo. Il tir, che trasportava materiale ferroso, ha improvvisamente perso stabilità e si èto occupando integralmente tutte e tre le corsie di marcia. L’allerta per il sinistro è stata immediata e ha mobilitato i servizi di emergenza, chiamati ad intervenire per ridurre i disagi e soccorrere il conducente.

