Imprese ass Cappello | Milano e Lombardia sono motori d’Italia

"La Lombardia, ma soprattutto Milano al centro della Lombardia sono il motore d'Italia in tutto e per tutto: penso al mondo della moda, al mondo del design, settori che sono la seconda industria del nostro Pil, quindi la seconda industria del nostro Paese. sono i settori che più sono a livello internazionale, noti e conosciuti,

Le coltivazioni in Lombardia sono di nuovo in crisi per gli allagamenti causati dal maltempo - Per questo motivo, Coldiretti Lombardia ha chiesto alla Regione di concedere una deroga al divieto di spandimento invernale, per consentire una distribuzione dei fertilizzanti in campo in linea con i ritmi produttivi, alterati dagli eventi climatici. Agricoltura in ginocchio. Questa situazione – afferma Coldiretti Lombardia – evidenzia ancora una volta come l’agricoltura sia il settore ... (Ilgiorno.it)

In Lombardia nel 2024 sono 121 i morti sul lavoro - l’8% in più del 2023 - Secondo l’elaborazione di Confcooperative Lombardia, oltre la metà degli infortuni riguardano il comparto terziario (26,45%) e industriale (25,77%). Sono necessari maggiori controlli da parte degli organi preposti, adottando un atteggiamento di confronto costruttivo. 798 denunce, seguita da Brescia (10. (Bergamonews.it)

