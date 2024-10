Il Transition Plan in vista del 2050 (Di lunedì 21 ottobre 2024) POCHI GIORNI FA, fra le prime aziende italiane a farlo, Snam ha presentato il suo primo Transition Plan, un documento articolato e periodicamente aggiornabile nel quale sono delineati strategia, obiettivi, azioni e risorse del Gruppo in vista del 2050, del target Net Zero e di precisi obiettivi legati alla biodiversità degli ecosistemi interessati dalla presenza di impianti e gasdotti. Coerente con gli scenari elaborati assieme a Terna e con il Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima, il piano offre una vista di medio e lungo periodo, lungo la quale il 99% degli asset del gas, potendo veicolare molecole verdi e facendo riferimenti a business regolati, evidenzia un alto tasso di resilienza ai cambiamenti indotti dalla transizione. Quotidiano.net - Il Transition Plan in vista del 2050 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) POCHI GIORNI FA, fra le prime aziende italiane a farlo, Snam ha presentato il suo primo, un documento articolato e periodicamente aggiornabile nel quale sono delineati strategia, obiettivi, azioni e risorse del Gruppo indel, del target Net Zero e di precisi obiettivi legati alla biodiversità degli ecosistemi interessati dalla presenza di impianti e gasdotti. Coerente con gli scenari elaborati assieme a Terna e con il Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima, il piano offre unadi medio e lungo periodo, lungo la quale il 99% degli asset del gas, potendo veicolare molecole verdi e facendo riferimenti a business regolati, evidenzia un alto tasso di resilienza ai cambiamenti indotti dalla transizione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da Snam primo Transition Plan - roadmap verso net zero al 2050 - Il Transition Plan, approvato dal Consiglio di Amministrazione, evidenzia l’impegno di Snam per la decarbonizzazione e il miglioramento della biodiversità , in coerenza con la strategia e il profilo di investimenti della società . Nel complesso percorso verso il Net Zero, questo è il momento giusto per agire attraverso una roadmap di sostenibilità a tutto tondo con un percorso solido e attendibile ... (Unlimitednews.it)

Snam presenta il suo primo Transition Plan - una roadmap verso il Net Zero al 2050 - L’azienda ha già registrato una riduzione del 57,5 per cento nel 2023 rispetto al 2015 e sta già lavorando sui prossimi obiettivi: -64,5 per cento entro il 2027, -70 entro il 2030 e -72 entro il 2032. Anche la riduzione delle emissioni di metano rappresenta una priorità chiave. La prima parte dal 2023 al 2027, con 11,5 miliardi di euro (al netto dei finanziamenti pubblici), è focalizzata sul ... (Lettera43.it)

Snam presenta Transition Plan : roadmap per Net Zero al 2050 - . Anche la riduzione delle emissioni di metano rappresenta una priorità chiave: Snam ha già registrato una riduzione del -57,5% nel 2023 rispetto al 2015 e sta già lavorando sui prossimi obiettivi: -64,5% entro il 2027, -70% entro il 2030 e -72% entro il 2032. d. Snam presenta il suo primo Transition Plan, “una roadmap trasparente per delineare in maniera definita e sistematica gli obiettivi al ... (Lapresse.it)