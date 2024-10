Il grido di dolore da via San Mamolo: “Non viviamo più in un posto sicuro” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna, 21 ottobre 2024 - Via San Mamolo è una lunga scia di fango. Ai lati della strada ammassi di vestiti, oggetti, testimonianze di ciò che era e che non è più. Sabato sera, durante l’alluvione, la strada era un grande fiume di acqua e detriti. Cassonetti che galleggiavano insieme a mobili e letti. ALLAGAMENTI A BOLOGNA VIA SAN Mamolo Il sindaco: il canale Reno sarebbe esondato comunque Oggi, a due giorni di distanza dall’ennesima alluvione che ha piegato Bologna, è il tempo della ripartenza. Quella lenta e dolorosa a cui queste persone sono ormai abituate. "Sabato sera ero a casa con la mia ragazza – racconta Leonardo Bernal, residente di via Mezzacosta – poi a un certo punto la strada era diventata un fiume in piena. Le cantine e le scale erano completamente sparite, sommerse d’acqua fino al soffitto e così sono rimaste per quasi sette ore. Ilrestodelcarlino.it - Il grido di dolore da via San Mamolo: “Non viviamo più in un posto sicuro” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna, 21 ottobre 2024 - Via Sanè una lunga scia di fango. Ai lati della strada ammassi di vestiti, oggetti, testimonianze di ciò che era e che non è più. Sabato sera, durante l’alluvione, la strada era un grande fiume di acqua e detriti. Cassonetti che galleggiavano insieme a mobili e letti. ALLAGAMENTI A BOLOGNA VIA SANIl sindaco: il canale Reno sarebbe esondato comunque Oggi, a due giorni di distanza dall’ennesima alluvione che ha piegato Bologna, è il tempo della ripartenza. Quella lenta e dolorosa a cui queste persone sono ormai abituate. "Sabato sera ero a casa con la mia ragazza – racconta Leonardo Bernal, residente di via Mezzacosta – poi a un certo punto la strada era diventata un fiume in piena. Le cantine e le scale erano completamente sparite, sommerse d’acqua fino al soffitto e così sono rimaste per quasi sette ore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il grido di dolore da via San Mamolo: “Non viviamo più in un posto sicuro” - Alluvione a Bologna, c’è chi spala fango da giorni per recuperare qualche ricordo o un macchinario. “Siamo in ginocchio, abbiamo perso tutto” ... (ilrestodelcarlino.it)

“In fuga da San Mamolo con i bambini in spalla per salvarli” - La strada di casa che diventa il letto di un fiume di fango che scorre rapidissimo, sfonda cancelli e paratie, irrompe nelle villette signorili ai piedi dei colli. L’acqua, carica di melma, trascina c ... (bologna.repubblica.it)

Ad Anita Likmeta il Premio letterario "Il Libro della Vita" - Roma, 21 ott. (Askanews) - "Vince la seconda edizione del Premio letterario 'Il Libro della vita' Anita Likmeta, con 'Le favole del comunismo', edito da Marsilio. Anita, in modo autobiografico descriv ... (quotidiano.net)