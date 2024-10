Lettera43.it - Il comune di Avetrana contro la serie di Disney+ sul delitto Scazzi: chiesta la sospensione

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La messa in onda è prevista per il 25 ottobre, per questo ildiha depositato un ricorso cautelare d’urgenza con la ridi cambio di denominazione eimmediata dellaDisney +– qui non è Hollywood diretta da Pippo Mezzapesa, che racconta dell’omicidio della 15enne Sarahavvenuto nell’agosto del 2010 proprio nel paese in provincia di Taranto. Il sindaco diAntonio Iazzi ha parlato di come risulti «indispensabile visionare lain anteprima, al fine di appurare se l’associazione del nome della cittadina all’adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà».