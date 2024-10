I programmi in tv oggi 21 ottobre 2024: film e intrattenimento (Di lunedì 21 ottobre 2024) Su Rai Uno Mike, su Sky Cinema Scarface, su Canale 5 Grande fratello. Guida ai programmi Tv della serata di lunedì 21 ottobre 2024 Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 21 ottobre 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai 4 dalle 21.19 Man in the dark. La giovane Rocky desidera fuggire da una situazione familiare difficile: per procurarsi i soldi svaligia appartamenti insieme al fidanzato gradasso Money e l’amico Alex. Quando scelgono la casa di un vecchio nonché facoltoso, cieco, le cose si mettono davvero male: il povero orbo è un reduce veterano della guerra del Golfo. Realizzare il loro piano sarà meno facile del previsto. Su Rai Movie dalle 21.10 Il buono, il brutto, il cattivo. Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 21 ottobre 2024: film e intrattenimento Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Su Rai Uno Mike, su Sky Cinema Scarface, su Canale 5 Grande fratello. Guida aiTv della serata di lunedì 21Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 21? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.19 Man in the dark. La giovane Rocky desidera fuggire da una situazione familiare difficile: per procurarsi i soldi svaligia appartamenti insieme al fidanzato gradasso Money e l’amico Alex. Quando scelgono la casa di un vecchio nonché facoltoso, cieco, le cose si mettono davvero male: il povero orbo è un reduce veterano della guerra del Golfo. Realizzare il loro piano sarà meno facile del previsto. Su Rai Movie dalle 21.10 Il buono, il brutto, il cattivo.

